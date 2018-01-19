اليمن يتوقف عن دفع ديونه لروسيا

صرح نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستورتشاك، اليوم الجمعة، أن اليمن توقف عن دفع المستحقات المترتبة على الديون أمام روسيا.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy روسيا ترسل 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اليمن

موسكو — سبوتنيك . وقال ستورتشاك للصحفيين: "من الواضح أن إمكانية الدفع لدى اليمن تغيرت، لقد كان مدينا جيدا وكان يدفع بشكل منتظم حتى بعد بدء العمليات القتالية، ولكنه الآن توقف"، مؤكدا أن الحديث يدور عن جزء كبير من الدين.

وأوضح ستورتشاك أن وضعا مشابها للدين الليبي أمام روسيا، موضحا أن البلدين حاولا تسوية هذا الدين ولكن لم يتم الانتهاء من العمل.

وأكد نائب وزير المالية أنه وبشكل عام توجد العديد من الدول لديها ديون غير مستقرة أمام روسيا التي يجب مناقشتها في إطار نادي باريس.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات على مواقع الجيش السعودي في القطاعات الحدودية جازان ونجران وعسير رداً على العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 لاستعادة شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 ضد "أنصار الله" في أنحاء اليمن، بينما تتهم الرياض طهران بدعم "أنصار الله" وتهريب أسلحة وتقنيات عسكرية لهم عبر البحر.