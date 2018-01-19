العراق: ضبط أكبر سرقة لسعات الإنترنت بقيمة 47 مليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق (مؤسسة حكومية تعنى بكشف الفساد)، اليوم الجمعة، ضبط أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها اليوم إن "أكبر عمليَّة تهريبٍ لسعات الإنترنت في العراق، مؤكدة تنفيذها عمليَّة أسفرت عن ضبط مدير موقع شركة (إيرثلنك) متلّبسا بالجرم المشهود".

وبحسب البيان، أفصحت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تفاصيل العمليَّة، مبينةً أنَّ ملاكات مكتب تحقيقها في محافظة كركوك، وبالتنسيق مع مكتب المفتِّش العام في وزارة الاتِّصالات، انتقلوا إلى موقعي شركتي (إيرثلنك) و(IQ) في المحافظة، مشيرة إلى تمكنهم من ضبط أكبر عمليات تهريب لسعات الإنترنت عبر الكيبل الضوئيِّ بمشروع (سيمفوني) في العراق.

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وأوضحت الدائرة أن عمليات التهريب التي تمَّ ضبطها في المشروع وصلت إلى (47 لمدا)، إذ تبلغ كلفة الــ(لمدا) الواحدة مليون دولارٍ أمريكي شهريا، مما يعني أنَّ مجموع الكلفة المهرَّبة التي تم ضبطها تبلغ (47) مليون دولار، فيما أسفرت عملية الضبط عن التحرز على أجهزة التراسل الخاصة بعملية التهريب، فضلاً عن ضبط مدير موقع (إيرثلنك) في المحافظة، وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ ضمَّ جميع المبرزات الجرمية المضبوطة وتصوير المخالفات المشخَّصة فديوياً، وتمَّ عرضها على قاضي التحقيق المختص.

ويذكر أن الــ (لمدا) هي وحدة قياس سعات الإنترنت التي تدعَى (10G) وأن كلفتها الشهرية مليون دولار.