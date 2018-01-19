"أنصار الله" تقنص 7 جنود سعوديين في جيزان ونجران

صنعاء —. وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، اليوم الجمعة، إن "وحدة القناصة في الجماعة قتلت 5 جنود في الجيش السعودي خلف قرية حامضة وموقع الشبكة في جيزان".

وأضافت أن "جنديين سعوديين لقيا مصرعهما قنصاً بنيران الحوثيين في رقابة الزور بقطاع نجران"، مشيرةً إلى أن "مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات عسكرية سعودية في موقع نهوقة في ذات القطاع".