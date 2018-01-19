لبنان: عملية أمنية نادرة تحبط مخططا إرهابيا كبيرا

وأضاف المشنوق: "بفضل التعاون المشترك بين الأجهزة اللبنانية المختلفة استطاع لبنان تجنيب نفسه من عمليات إرهابية، وحدث ذلك من خلال اكتشاف خريطة جديدة لداعش كانت موضوعة لضرب أماكن مختلفة من لبنان".
وتابع المشنوق: "هذه العملية كانت استثنائية جرت منذ أشهر، على أعلى مستوى ممكن أن يقوم به جهاز معلوماتي، ليس فقط في لبنان بل ربما في العالم العربي. وتم القبض على إرهابيين مهمين بينهم أبو جعفر العراقي الذي استدرج مخططات التنظيم وعناصره وساهم في اكتشاف المخططات الإرهابية خلال فترة الأعياد باستهداف الأماكن العامة ودور العبادة".
واعتبر المشنوق أن الوضع ممسوك بأعلى درجة احتراف وكشف هذه العملية لا يؤثر على طريقة عمل الأجهزة الأمنية في لبنان.
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