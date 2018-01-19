لبنان يسمح بعرض فيلم "ذا بوست" بعد التهديد بمنعه

قالت وكالة "رويترز" البريطانية إن لبنان سيسمح لدور العرض السينمائية بعرض أحدث أفلام المخرج ستيفن سبيلبرج (ذا بوست) بعد أن رفض وزير الداخلية، يوم الأربعاء (17 يناير/كانون الثاني)، طلبا بمنع عرض الفيلم بسبب صلات المخرج بإسرائيل.

ودشن نشطاء حملة ضد الفيلم لأن سبيلبرج قدم دعما ماليا لإسرائيل خلال حربها في 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان التي أسفرت عن مقتل مئات اللبنانيين. ولا يزال لبنان يعتبر إسرائيل عدوا.

وقال جورج حنا رئيس دائرة المطبوعات في الأمن العام إن لجنة مراقبة أشرطة الأفلام السينمائية قد توصي بمنع عرض أفلام إذا شكلت دعاية إيجابية لإسرائيل ضمن أسباب أخرى، بحسب الوكالة.

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وتدور أحداث فيلم (ذا بوست) حول معركة صحف أمريكية في عام 1971 لنشر وثائق مسربة معروفة باسم أوراق البنتاجون والتي تتعلق بدور الحكومة الأمريكية في حرب فيتنام.

وقال حنا إن لبنان منع في 2017 عرض فيلمين لكنه سمح بعرض 317 فيلما تجاريا و766 من أفلام المهرجانات.

© AP Photo/ Hussein Malla لبنان يحظر فيلمين لسبيلبرغ وبطل "هاري بوتر"

وحظر لبنان هذا العام بالفعل فيلما آخر هو (جانجل) وسحبه من دور العرض بعد عدة أيام. والفيلم مقتبس عن كتاب لضابط إسرائيلي سابق في البحرية عن رحلته لغابات الأمازون.

وقال بسام عيد مدير المنتجات في شركة إمباير الموزعة للفيلم في لبنان إن حملات مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تشكل ضغطا على حكومة لبنان بشأن الأفلام.

وفي العام الماضي منع لبنان عرض فيلم (وندر وومان) لأن بطلته جال جادوت إسرائيلية.