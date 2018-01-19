ليبرمان: "حماس" تحاول إقامة بنية إرهابية جنوبي لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" تواجه صعوبة في إطلاق عمليات إرهابية من قطاع غرة، على حد تعبيره، وتسعى لتنفيذها في الضفة الغربية إلى جانب إقامة بنية إرهابية جنوبي لبنان.

© AFP 2018/ Abbas Momani ليبرمان يطلب بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

رام الله- سبوتنيك. وذكر ليبرمان، خلال عيادته جنديين أصيبا في تبادل لإطلاق النار خلال عملية الدهم التي نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة فجر أمس الخميس على أطراف مخيم جنين "يجب أن نفهم أن حماس التي تواجه صعوبة في تنفيذ هجمات إرهابية من قطاع غزة، اليوم في وضع صعب جدا، وتحاول حاليا شن هجمات من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتحاول أيضا تطوير ساحات جديدة في جنوب لبنان، وتهديد دولة إسرائيل".

وأضاف ليبرمان "إسرائيل تعرف أن هناك تقاربا بين كبير ممثلي حماس صلاح العاروري وحسن نصر الله، وهو شيء نتابعه عن كثب، وسيكون لذلك رد مناسب لأي تطور".

ووجه ليبرمان الشكر لقوات الأمن الإسرائيلي بشكل عام، وقدم شكره وامتنانه للجنديين اللذين أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين خلال عملية الدهم التي نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة فجر أمس الخميس، على أطراف مخيم جنين.

كما أكد الوزير الإسرائيلي أن أجهزة الأمن ما زالت تتعقب أثر فلسطيني آخر مشتبه بقتل المستوطن الإسرائيلي "رابي شيفاح" بالقرب من البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" شمال الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين، بعد أن نجح بالفرار، كما يبدو، خلال عملية الدهم، قائلا "سوف نقبض عليه، وبقاؤه على قيد الحياة مسألة وقت".