ليبرمان: "حماس" تحاول إقامة بنية إرهابية جنوبي لبنان

وأضاف ليبرمان "إسرائيل تعرف أن هناك تقاربا بين كبير ممثلي حماس صلاح العاروري وحسن نصر الله، وهو شيء نتابعه عن كثب، وسيكون لذلك رد مناسب لأي تطور".
ووجه ليبرمان الشكر لقوات الأمن الإسرائيلي بشكل عام، وقدم شكره وامتنانه للجنديين اللذين أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين خلال عملية الدهم التي نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة فجر أمس الخميس، على أطراف مخيم جنين.
كما أكد الوزير الإسرائيلي أن أجهزة الأمن ما زالت تتعقب أثر فلسطيني آخر مشتبه بقتل المستوطن الإسرائيلي "رابي شيفاح" بالقرب من البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" شمال الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين، بعد أن نجح بالفرار، كما يبدو، خلال عملية الدهم، قائلا "سوف نقبض عليه، وبقاؤه على قيد الحياة مسألة وقت".
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