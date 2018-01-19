نتنياهو: إسرائيل قدمت اعتذارا للأردن وسندفع تعويضات له

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستدفع تعويضا ماليا للأردن، عن حادثة مقتل مواطنين أردنيين في تموز/ يوليو الماضي، برصاص حارس أمن السفارة الإسرائيلية.

© REUTERS/ Sebastian Scheiner مكتب نتنياهو: استئناف عمل سفارة إسرائيل في الأردن

رام الله — سبوتنيك. وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده قدمت اعتذارا للأردن، لافتا إلى أنه سيتم دفع التعويضات له.

وقال نتنياهو، للصحفيين الذين رافقوه خلال رحلة عودته من الهند، ردا عن سؤال ما إذا كان هناك مجال للتصرف بصورة مغايرة فيما يتعلق بالحادث، "أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، وأعتقد أن الأردن يقوم بذلك من جانبه".

وأضاف نتنياهو "لدينا مصلحة قوية في هذه العلاقة"، مضيفا "هذا هو السبب لحل هذه الأزمة".

وتابع "سأقرر قريبا من سيكون السفير، وأنا أقدر كثيرا السفيرة التي مثلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعين خليفتها".

وكان مكتب رئيس الحكومة قد أعلن، أمس الخميس، إن "إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية توصلتا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 تموز/ يوليو 2017 وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار/ مارس 2014".

وأضاف، بأنه "ستعود السفارة الإسرائيلية في عمان إلى عملها المعتاد على الفور. هذا وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث تموز/يوليو 2017. ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".

© Sputnik. Sergey Guneev نتنياهو يصل الهند في زيارة لدعم العلاقات بين البلدين

وختم البيان بالقول: "تولي إسرائيل أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن، ويعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما وعلى توطيد اتفاقية السلام".

وكان طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان، والمكون من 30 فردا كان قد عاد إلى إسرائيل منتصف تموز/ يوليو الماضي، بينهم ضابط الأمن زيف بعد أزمة وقعت بين البلدين على إثر مقتل مواطنين أردنيين برصاص ضابط أمن السفارة زيف، بزعم محاولة أحدهما طعنه.

وفي شهر آذار/ مارس عام 2014، قتلت القوات الإسرائيلية القاضي رائد زعيتر 28 عاما، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي.