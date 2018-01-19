نصر الله: المؤشرات تدل على أن إسرائيل وراء تفجير استهدف قياديا لحماس في صيدا بجنوب لبنان

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن كل المؤشرات تشير إلى أن "العدو الإسرائيلي وراء تفجير استهدف قياديا لحماس في صيدا بجنوب لبنان".

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova المقدح يتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال قيادي امني بارز لحماس في لبنان

وأشار نصر الله إلى أن هجوم صيدا بداية خطيرة، لافتا إلى أن ما وصفه بـ"الاعتداء الإسرائيلي" لا يجوز السكوت عليه وعلى الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها. وفي الرابع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسرائيل بمحاولة اغتيال القيادي محمد حمدان في لبنان.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "المؤشرات الأولية لحادث استهداف حمدان في لبنان، تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي".

وأضافت "وتتابع الأجهزة اللبنانية المختصة التحقيق في الحادثة وكشف الجناة".