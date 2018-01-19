الجيش السوري يتقدم ويصل إلى مشارف مطار أبو الضهور

تواصل وحدات من الجيش السوري العاملة في حلب عملياتها ضد تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات المتحالفة معه وسيطرت اليوم على قرية قيطل بعد تكبيد التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد.

© Sputnik. MORAD SAEED الجيش السوري يخترق المحاور... تقدم في النشابية شرق دمشق وريف حلب الجنوبي

أفادت " سانا " بأن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها الدقيقة على بؤر وتحصينات الإرهابيين في ريف حلب الجنوبي ما أسفر خلال الساعات الماضية عن استعادة السيطرة على قرية قيطل بعد القضاء على آخر تجمعاتهم فيها".

ولفتت إلى أن "عناصر الهندسة يعملون على تمشيط القرية وتفكيك المفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل العديد منهم وفرار من تبقى حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الفارة في المناطق المحيطة".

وأكد مراسل "سانا" أن وحدات الجيش بسيطرتها على قرية قيطل الواقعة عند الحدود الإدارية بين حلب وأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي أصبحت على مشارف مطار أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي "جبهة النصرة" تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.