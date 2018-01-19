مقتل قائد عسكري يمني وجنود سودانيين على يد "أنصار الله"

لقي قائد عمليات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السابعة مصرعه، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء على يد جماعة "أنصار الله".

صنعاء- سبوتنيك وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن قائد عمليات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السابعة العميد حمود مرشد منصر المطري لقى مصرعه، كما قتل عدد من الجنود السودانيين في مواجهات شمالي غرب اليمن.

وأوضح المصدر "مسلحي أنصار الله كبدوا الجيش اليمني قتلى وجرحى بينهم عسكريون سودانيون خلال مواجهات عنيفة استمرت لساعات وانتهت بانسحاب المهاجمين، رغم إسناد طيران التحالف الزحف بسلسلة غارات على مناطق متفرقة في ميدي".

كما أفاد المصدر بـ"مصرع العميد حمود مرشد منصر المطري قائد عمليات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السابعة وعدد من مرافقيه بنيران الحوثيين في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء".