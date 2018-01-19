10 وجهات سياحة تكشف جمال السعودية (صور)

تسعى السعودية لاحتلال مكانة رائدة عالميا بين أكثر الدول جذبا للسياحة، وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأقرها الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2016.

© AP Photo/ Untitled خطوة جديدة في طريق محمد بن سلمان إلى التحول الوطني بالسعودية

إضافة إلى دور السياحة في إظهار روعة التراث الوطني السعودي، فإن المملكة تسعى لجعلها إحدى مقومات اقتصاد ما بعد النفط، الذي يعتمد على تنوع مصادر الدخل القومي للمملكة.

وقررت المملكة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، منح تأشيرة سياحية لمواطني العديد من دول العالم، الذين يرغبون في القدوم إلى السعودية بغرض السياحة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وتسعى الرياض إلى إنشاء وتطوير وجهات سياحية تتضمن جزر ومدن ترفيهية تكون قبلة للسكان المحليين والزائرين من خارج المملكة العربية السعودية، وفقا لموقع "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني".

نشر موقع "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" أبرز 10 وجهات سياحية، قال إن زيارتها تكشف روعة وجمال السعودية.

1- الرياض

الأمير «فيصل بن بندر» يفتتح مبنى الطوارئ بالمستشفى التخصصي بالرياضhttps://t.co/9BQlvrm6Lr pic.twitter.com/zpm95fbBJ7 — موقع مدينة الرياض (@ArRiyadhWebsite) ٨ يناير، ٢٠١٨

مدينة عصرية تزينها رمال ذهبية، إضافة إلى أنها تجمع بين المراكز التجارية والمالية المتطورة والطابع التراثي.

2- جدة

هي المدينة التي لا تنام، ويطلق عليها لقب "عروس البحر الأحمر"، وتتميز بشواطئها البديعة وأسواقها الشعبية التي تحمل عادات أهل جدة منذ قديم الأزل.

3- مكة

تمثل مهد الحضارة الإسلامية، حيث تستقبل ملايين الزوار الذين يأتون إليها من كافة أنحاء العالم كل عام.

4- الطائف

يطلق عليها لقب "مدينة الورود"، بسبب بساتينها الفواحة، وطبيعتها الخلابة، إضافة إلى روعة مناخها وجمال مظاهرها التراثية.

5- بريدة

#هييه_الترفيه_تتجاهل_الطايف



هذا مهرجان ربيع بريده في عز البرد



زوار امس فقط ٦٢ الف زائر



مالكم عذر مدينه بحجم الطايف



ومكانتها السياحيه مايكون فيها ترفيه..! pic.twitter.com/IBBoqHMX0e — فص (@i_Fss) ١٨ يناير، ٢٠١٨

تحيط بها التلال والمرتفعات الرملية التي تتخلاها منخفضات تظهر جمال الطبيعية الخلابة على هضبة واسعة.

6- الإحساء

#المدرسة_الأميرية هي أقدم مدرسة حكومية في السعودية وأسست في مدينة #الهفوف لتكون انطلاقة التعليم النظامي في المنطقة #الشرقية درس فيها عدد من المسؤولين من بينهم أمير مكة #خالد_الفيصل و #وزير_البترول #عبدالله_النعيمي



كل الشكر لصديقي الوفي @m_h_t_j مرافق رحلتي الى #الأحساء pic.twitter.com/OsT85P1oUR — منصور محسن (@mansour_mohsen) ١٧ يناير، ٢٠١٨

واحة جميلة تحيط بها مناظرة الخضرة، ويطلق عليها مدينة الخضرة والظلال والعيون.

7- تبوك

بالصور.. مضرب عصا موسى في تبوك جزء من مشروع نيوم

:https://t.co/CpeqMF2tzd

:#مختارات_من_عاجل



— pic.twitter.com/5BGSQiJyrF — صحيفة عاجل (@ajlnews) ١٦ يناير، ٢٠١٨

يطلق عليها موطن البحار والثلوج الرائعة والسواحل الجميلة، وتضم عدة مواقع سياحية منها المليحة، وقلعة المعظم، والشق، وعين السكر، وشاطئ مقنا، ووادي قيال، والقلعة الأثرية.

8- جازان

تجمع بين جمال البحر وروعة السهول والجبال، ويوجد بها مزيج من مقومات الطبيعة الخلابة.

9- أبها

يطلق عليها لقب "مدينة الضباب"، وتسمى أيضا "عروس الجنوب" وهي المركز الإداري لمنطقة عسير.

10- نجران

تجمع بين جمال الماضي وتراثه العريق، إضافة إلى مظاهرة التحضر المليئة بالتجديد.