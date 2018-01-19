10 وجهات سياحة تكشف جمال السعودية (صور)

وقررت المملكة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، منح تأشيرة سياحية لمواطني العديد من دول العالم، الذين يرغبون في القدوم إلى السعودية بغرض السياحة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وتسعى الرياض إلى إنشاء وتطوير وجهات سياحية تتضمن جزر ومدن ترفيهية تكون قبلة للسكان المحليين والزائرين من خارج المملكة العربية السعودية، وفقا لموقع "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني".
نشر موقع "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" أبرز 10 وجهات سياحية، قال إن زيارتها تكشف روعة وجمال السعودية.
1- الرياض
الأمير «فيصل بن بندر» يفتتح مبنى الطوارئ بالمستشفى التخصصي بالرياضhttps://t.co/9BQlvrm6Lr pic.twitter.com/zpm95fbBJ7— موقع مدينة الرياض (@ArRiyadhWebsite) ٨ يناير، ٢٠١٨
مدينة عصرية تزينها رمال ذهبية، إضافة إلى أنها تجمع بين المراكز التجارية والمالية المتطورة والطابع التراثي.
2- جدة
هي المدينة التي لا تنام، ويطلق عليها لقب "عروس البحر الأحمر"، وتتميز بشواطئها البديعة وأسواقها الشعبية التي تحمل عادات أهل جدة منذ قديم الأزل.
3- مكة
#اختار_مدينه_لشهر_العسل— حقائق ومعلومات (@FctCO) ١٨ يناير، ٢٠١٨
مكة + جزر الملديف + البندقيه " فينيسيا " pic.twitter.com/UGx2ieQqfl
تمثل مهد الحضارة الإسلامية، حيث تستقبل ملايين الزوار الذين يأتون إليها من كافة أنحاء العالم كل عام.
4- الطائف
لحظات الغروب الرائعة ،— عبدالمجيد الأسمري (@AlasmaryAs) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧
طريق الكر (الطائف — مكة المكرمة).#السياحة_السعودية#عيش_السعودية#الطائف#الهدا pic.twitter.com/Dvzp9II0pr
يطلق عليها لقب "مدينة الورود"، بسبب بساتينها الفواحة، وطبيعتها الخلابة، إضافة إلى روعة مناخها وجمال مظاهرها التراثية.
5- بريدة
#هييه_الترفيه_تتجاهل_الطايف— فص (@i_Fss) ١٨ يناير، ٢٠١٨
هذا مهرجان ربيع بريده في عز البرد
زوار امس فقط ٦٢ الف زائر
مالكم عذر مدينه بحجم الطايف
ومكانتها السياحيه مايكون فيها ترفيه..! pic.twitter.com/IBBoqHMX0e
تحيط بها التلال والمرتفعات الرملية التي تتخلاها منخفضات تظهر جمال الطبيعية الخلابة على هضبة واسعة.
6- الإحساء
#المدرسة_الأميرية هي أقدم مدرسة حكومية في السعودية وأسست في مدينة #الهفوف لتكون انطلاقة التعليم النظامي في المنطقة #الشرقية درس فيها عدد من المسؤولين من بينهم أمير مكة #خالد_الفيصل و #وزير_البترول #عبدالله_النعيمي— منصور محسن (@mansour_mohsen) ١٧ يناير، ٢٠١٨
كل الشكر لصديقي الوفي @m_h_t_j مرافق رحلتي الى #الأحساء pic.twitter.com/OsT85P1oUR
واحة جميلة تحيط بها مناظرة الخضرة، ويطلق عليها مدينة الخضرة والظلال والعيون.
7- تبوك
بالصور.. مضرب عصا موسى في تبوك جزء من مشروع نيوم— صحيفة عاجل (@ajlnews) ١٦ يناير، ٢٠١٨
:https://t.co/CpeqMF2tzd
:#مختارات_من_عاجل
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يطلق عليها موطن البحار والثلوج الرائعة والسواحل الجميلة، وتضم عدة مواقع سياحية منها المليحة، وقلعة المعظم، والشق، وعين السكر، وشاطئ مقنا، ووادي قيال، والقلعة الأثرية.
8- جازان
تجمع بين جمال البحر وروعة السهول والجبال، ويوجد بها مزيج من مقومات الطبيعة الخلابة.
9- أبها
"دقيقة ممتعة.. وتصوير جوي رائع"— waleed (@waleedalnasser6) ١٧ يناير، ٢٠١٨
هدوء وسحاب وشروق مدينة #أبها وضواحيها#السياحة_السعودية
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يطلق عليها لقب "مدينة الضباب"، وتسمى أيضا "عروس الجنوب" وهي المركز الإداري لمنطقة عسير.
10- نجران
كما ظهرت #مدينة_الاخدود_الاثريه عصر هذا اليوم وقت المغيب في منظر جذاب يسُر الناظرين#سياحة_نجران#نجران_الآن pic.twitter.com/JHCADrbbAR— الاخدود الاخباريه (@Alokhdoodnews) ١٨ يونيو، ٢٠١٧
تجمع بين جمال الماضي وتراثه العريق، إضافة إلى مظاهرة التحضر المليئة بالتجديد.
طبيعة مذهلة من صدريد في شمال محافظة #النماص بمنطقة #عسير— السياحة السعودية (@sauditourism) ١٧ يناير، ٢٠١٨
عدسة: عبدالله الشهري#السياحة_السعودية pic.twitter.com/wzIErCLGJb
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