قرار حكومي لبناني يثير غضب "حزب الله" ونصر الله يعلق

انتقد "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، قرار الحكومة اللبنانية لسماحها بعرض أحدث أفلام المخرج ستيفن سبيلبرج "ذا بوست" بسبب صلات المخرج بإسرائيل.

© AP Photo/ Hussein Malla لبنان يسمح بعرض فيلم "ذا بوست" بعد التهديد بمنعه

وسمح لبنان لدور السينما بعرض الفيلم بعد أن رفض وزير الداخلية طلبا بمنع عرض الفيلم، حسب "رويترز".

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب بثه تلفزيون "المنار" اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني "نحن نرفض هذا القرار ونعتبره قرارا خاطئا… هذا الرجل أيد تلك الحرب ودفع من ماله الشخصي مليون دولار دعما لإسرائيل"

وقال نصر الله: "لبنان يجب أن يطبق التزامه بعدم التطبيع مع إسرائيل لا أحد ضد الفن لكن التطبيع تحت عنوان الفن والسينما والسياحة هو مخالف لالتزام الدولة".

وأضاف "لجنة المقاطعة العربية التي تضم 14 دولة عربية عندما أخذت قرارا بمقاطعة ستيفن هذا من أجل لبنان يا جماعة".

وأشار نصر الله إلى أن ستيفن دعم الحرب الإسرائيلية على لبنان لأنه دفع من ماله الشخصي مليون دولار لإسرائيل "لقتل أطفالكم وسحق عظامكم وتدمير بيوتكم، آخر شيء نكافئ ستيفن تحت عنوان الفن والحرية والسياحة".

ودشن نشطاء حملة ضد الفيلم لأن سبيلبرج قدم دعما ماليا لإسرائيل خلال حربها 2006 على لبنان.

وأسفرت الحرب عن مقتل مئات اللبنانيين.

وتدور أحداث فيلم "ذا بوست" حول معركة خاضتها صحف أمريكية في عام 1971 لنشر وثائق مسربة معروفة باسم أوراق البنتاغون والتي تتعلق بدور الحكومة الأمريكية في حرب فيتنام.

وحظر لبنان هذا العام بالفعل فيلما آخرا هو "جانجل" وسحبه من دور العرض بعد عدة أيام.

والفيلم مقتبس عن كتاب لضابط إسرائيلي سابق في البحرية عن رحلته لغابات الأمازون.

والعام الماضي منع لبنان عرض فيلم "وندر وومان" لأن بطلته جال جادوت إسرائيلية.