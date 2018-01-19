السعودية توقف 289 متهما بالإرهاب في 4 أشهر

قالت رئاسة أمن الدولة في السعودية إنها ألقت القبض على 289 متهما بالإرهاب في 120 يوما من 13 جنسية.

ويبلغ عدد المتهمين في قضايا أمنية في سجون وزارة الداخلية بحسب صحيفة "عكاظ" نحو 5294 موقوفًا، فيما عدد المتورطين من الجنسية الباكستانية في قضايا إرهابية 90 متهما، غالبيتهم من المتأثرين بفكر "داعش" الإرهابي.

ويضم المقبوض 185 سعوديًا و47 يمنيًا و14 سوريًا و12 باكستانيًا و12 مصريًا و6 هنود و4 من روسيا وسودانيان وأمريكي وبحريني وإثيوبي وتركي ونازح.

© AFP 2018/ MOHAMMED AL-SHAIKH أمن الدولة السعودي: مقتل مطلوب في جرائم إرهابية بالقطيف

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" في يوليو/ تموز الماضي "نظرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن، لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية السعودية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونص البيان على أن تفصل من وزارة الداخلية كل من "المديرية العامة للمباحث" و"قوات الأمن الخاصة" و"قوات الطوارئ الخاصة" و"طيران الأمن" و"الإدارة العامة للشؤون الفنية" و"مركز المعلومات الوطني" وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى "رئاسة أمن الدولة".

كما نص البيان على أن ينقل إلى "رئاسة أمن الدولة" كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين مدنيين وعسكريين، وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.