بالفيديو...الرئيس المصري: أنا وزير المرأة

وردًا عن سؤال حول وجود وزير للمرأة في مصر، أضاف السيسي، خلال جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر "حكاية وطن" أنه ليس منحازًا إلى المرأة ولكنه متجرد في الحكم عليها، لافتا إلى أن أول من حكم عليه بتجرد هي والدته.

وتابع أنه كان يشارك مع أهل بيته في العديد من الأعمال قائلا: "كنت بشيل مع أهل بيتي وأغسل معاهم… وعايز أقولكم الرجولة حاجة تانية خالص غير اللي الناس عارفها في مصر".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرجولة في مصر لا تُفهم بمعناها الصحيح، وأن من يقومون بخدش حياء المرأة، سواء بتوجيه بعض الألفاظ البذيئة لها أو التعدي عليها باليد، لا يعرف قيم الرجولة، مشددا: "أين صبره وطولة باله وسيطرته على نفسه؟".