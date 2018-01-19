تركيا تحشد مقاتلين سوريين في إعزاز استعدادا لعملية عفرين

أرسلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عشرين حافلة، تقل عناصر من "الجيش السوري الحر" إلى مدينة إعزاز المحاذية لمدينة عفرين، في ريف حلب، التي تستعد تركيا لشن عملية عسكرية فيها.

© AP Photo/ أمريكا تدعو تركيا إلى عدم مهاجمة عفرين السورية

أنطاكيا — سبوتنيك . ذكرت وسائل إعلام تركية، أن "عشرين حافلة تقل مسلحين من فصائل "الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا، توجهت من مدينة كيليس الحدودية نحو مدينة إعزاز السورية، استعدادا للمشاركة في العملية العسكرية المرتقبة في عفرين".

وكان وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أكد أن فصائل "الجيش السوري الحر" ستشارك بشكل فعال في عملية عفرين في حين قالت وسائل إعلام تركية أن الجيش التركي سيقوم بقصف مدينة عفرين بالمدافع الثقيلة ليطهر المنطقة قبيل إطلاق العملية العسكرية وستدخل فصائل "الجيش الحر" إلى المدينة عقب عمليات القصف ومن ثم وحدات مدرعة تابعة للقوات المسلحة التركية.

هذا وقد أرسل الجيش التركي قوات خاصة إلى محافظة هتاي "لواء إسكندرون" الحدودية مع سوريا حيث وصلت 10 حافلات تقل عناصر من القوات الخاصة إلى مدن هاصة وكيكرخان في محافظة هتاي.

وكانت صحيفة تركية، قالت في خبر لها أن لواءين من العناصر الخاضعة للتدريب الخاص ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة في عفرين مشيرة إلى أن الجيش التركي يخطط لاستخدام القوات الخاصة ووحدات المشاة في العملية.

وحسب الصحفية فإن الجيش التركي يخطط لعملية برية مدعومة جوا بسبب العوامل الطبيعية لمدينة عفرين وفي هذا الإطار سيتم استخدام طائرات مسلحة دون طيار خلال العملية.

وكما سيشارك نحو 5 آلاف مسلح من "الجيش السوري الحر"، دربتهم القوات المسلحة التركية، في العملية العسكرية المرتقبة حسب الصحيفة.

هذا وقد توقع مصدر محلي من ولاية كيليس الحدودية أن يطلق الجيش التركي العملية العسكرية في عفرين في الساعات المتأخرة من ليلة اليوم الجمعة.

وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك " نتوقع أن يطلق الجيش التركي العملية العسكرية في الساعات المتأخرة من ليلة اليوم الجمعة".

كما ذكر المصدر أن الوضع في مركز مدينة كيليس طبيعي وليس هناك ما يدعو للقلق.