مسلحون يختطفون موظفا أمميا في صنعاء

موسكو — سبوتنيك . قال الصحافي عبد الرحمن بجاش وهو رئيس مؤسسة صحيفة "الثورة" الرسمية الأسبق، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مسلحين ملثمين اعترضوا، مساء أمس الخميس، طريق نجله هشام الذي يعمل في منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، عقب خروجه من مقر عمله ومعه زوجته، وأرغموه على الترجل من سيارته ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأضاف بجاش، أنه حتى اللحظة لا يعلم مصير ابنه أو الجهة التي اختطفته.

وكان مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد احتجزوا في 5 نيسان/ أبريل من العام الماضي، أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء مع والده، حيث لم يجر الإفراج عنه إلا بعد نحو 8 شهور من احتجازه.

ويشهد اليمن حالة من الانفلات الأمني منذ عام 2011، وما أعقبها من نزاع مسلح بين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/ مارس 2015.