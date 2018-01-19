تفاصيل لقاء مستشار الرئيس اليمني مع بوغدانوف

التقى مستشار رئيس الجمهورية اليمنية، عبد العزيز المفلحي، اليوم، ممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مبنى وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.

© Sputnik. Alexey Filippov بوغدانوف ومستشار الرئيس اليمني يبحثان الأوضاع في اليمن

ناقش لقاء المفلحي وبوغدانوف، جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع الراهنة في اليمن على مختلف الأصعدة والمستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، المفلحي، في تصريخ خاص إلى "سبوتنيك" إنه أكد خلال اللقاء، "ضرورة وقوف ومساندة الجميع لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، لمواصلة معركة الدفاع عن الشرعية والوطن واستعادة الدولة ومؤسساتها من الانقلابيين الحوثيين" — على حد قوله — وأشاد بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وأعرب المفلحي، عن شكره لاستمرار الأدوار والمواقف الروسية المساندة للشرعية والداعمة لإحلال السلام وإنهاء الحرب التي خلفت الكثير من الكوارث والمعاناة، وذلك وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث وتقديـم المساعدات الإنسانية للشعـب اليمني، كما عبر عن أمله بمشاركة روسية فاعلة في إحلال السلام وإعادة الإعمار.

من جانبه أكد المسؤول الروسي، حرص بلاده على حل النزاع المسلح الجاري في اليمن عبر الوسائل السلمية والحوار الجاد بمشاركة كافة القوى السياسية الرئيسية في البلد.