مقتل مزارع وقيادي في "داعش" بهجوم جنوبي الموصل

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الجمعة، بأن مزارعا قتل على أيدي مسلحين تابعين لـ"داعش" جنوبي المحافظة، فيما تمكنت القوات الأمنية من قتل قيادي بارز في التنظيم أثناء الهجوم.

© AP Photo/ Felipe Dana الأمن العراقي: مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

نقلت " السومرية نيوز " عن المصدر الأمني قوله، إن "مسلحين من "داعش" هاجموا منزل مزارع في قرية البوسيف جنوبي الموصل، ما أسفر عن مقتل المزارع بالحال".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية وأثناء قيامها بعملية إخلاء جثة القتيل، تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر التنظيم داخل القرية، وردت بالمثل، ما أسفر عن مقتل قائد المجموعة المهاجمة التي لاذت فيما بعد بالفرار".

يذكر أن قرية البوسيف جنوبي الموصل تشهد عمليات عسكرية حتى الآن رغم تحرير المدينة، وهي عبارة عن براري وغابة على ضفاف دجلةمازال عناصر من "داعش" يختبئون فيها.