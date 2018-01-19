بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى "الالتفاف حول الدولة ودعمها"

دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، كل أطياف المجتمع الجزائري إلى "الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها بهدف تحقيق أهداف التنمية".

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية " واج " أن الرئيس بوتفليقة قال في رسالة له يوم أمس الخميس بمناسبة اللقاء التوجيهي الوطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي: "أغتنم هذه المناسبة لدعوة كل أطياف المجتمع إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، لاسيما منها البلدية حتى نتمكن سويا من الانتقال نحو تحقيق أهدافنا التنموية".

وفي نفس السياق، دعا رئيس الجمهورية كل الشركاء السياسيين إلى "وضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا ببلادنا".

يذكر أن أعمال هذا اللقاء الذي يجري في المركز الدولي للمؤتمرات نظم بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير/ كانون الثاني 1967.