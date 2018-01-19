داعية سعودي يعلن: طلقت السياسة بالثلاث

قال الداعية السعودي عائض القرني إنه قرر عدم التحدث في السياسة مطلقا والتفرغ لأمور الدعوة.

© AP Photo/ Hassan Ammar السعودية توقف 289 متهما بالإرهاب في 4 أشهر

وأضاف الداعية السعودي: "أنا لست بمحلل سياسي، وأبشركم وأبشر الإخوة أني تبت من السياسة منذ سنوات، وتبت إلى الله ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، طلقتها بالثلاث لا رجعة بعدها، وتبت إلى الله"

وأشار عائض القرني إلى أن الشأن العام له محللون والسياسة للسياسيين والاقتصاد للاقتصاديين.

مضيفا: "عندنا في السعودية اقتصاديون وفي العالم وعندنا رياضيون لهم في الشأن الرياضي، أما أن أدخل أنا في كل قضية مثلا اتهدم جسر رحت شاركت مثلا في أزمة في المياه رحت وشاركت ومثلا مستشفى فيه مشكلة… ليست مهمتي".

وأكد القرني أنه مهمته هي تبليغ الدين والآيات والأحاديث وما يصلح الفرد.

الشيخ عائض القرني: طلقت "السياسة" بالثلاث ومهمتي تبليغ الآية والحديثhttps://t.co/7XrgFG4Hu6 — ترند السعودية (@TrendKSATv) January 19, 2018

وقال:"أخاطب الكبير والصغير والمرأة والرجل بالحسنى وبالموعظة الحسنة وهذا منهج القرآن ومنهج الأنبياء".