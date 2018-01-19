الجزائر تتسلم أول قطار هجين وتنتظر 17 آخرين

تسلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر الأربعاء الماضي، أول قطار هجين (ديزل وكهرباء) من بين 17 ينتظر دخولها حيز الخدمة العام الجاري.

أفادت صحيفة " الشروق " الجزائرية، أنه ووفقا لبيان نشرته الشركة في صفحتها على "فيسبوك" فإن "المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بن جاب الله ياسين حضر بمدينة رايشوفن بفرنسا الحفل المنظم من طرف شركة آلستوم بمناسبة خروج أول قطار من نوع كوراديا من المصنع من بين 17 قطارا ينتظر تسليمها خلال سنة 2018".

وأضاف أن الحفل كان "بحضور السيدة القنصل العام للجزائر بستراسبورغ والفريق المسير وكيل عمال شركة آلستوم بموقع رايشوفن".

وقطار كوراديا هو قطار هجين (ديزال وكهرباء) يسير بسرعة 160 كلم في الساعة طوله 110 أمتار يحتوي على ستة عربات بسعة تقدر بـ254 مقعدا منها 60 مقعدا درجة أولى.