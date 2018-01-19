روسيا تعول على عدم مطالبة "المعارضة السورية" بتغيير "النظام" خلال لقاء فيينا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تعول على أن المعارضة السورية لن تطرح شروطا مسبقة خلال مفاوضات فيينا.

© Sputnik. Michael Klimentyev رمزي: الحكومة السورية وافقت على حضور لقاء فيينا

نيويورك — سبوتنيك . وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة: "أعول على أنه لن يتكرر في فيينا ما حدث في الجولة الماضية، عندما بدأت رئاسة هذا الوفد (المعارض) بالمطالبة بتغيير النظام قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، آمل ألا يتكرر ذلك".

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، غينادي غاتيلوف، أن المعارضة السورية خلال مفاوضات جنيف، مستمرة بالإصرار على رحيل الأسد على الرغم من تصريحاتها عن رفضها للشروط المسبقة.

فيما أكد وفد المعارضة السورية الموحد أنه لم يضع شروطا مسبقة للتفاوض المباشر مع وفد الحكومة السورية، في إشارة إلى بند رحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي ورد في البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية في الرياض.

وكان وفد الحكومة السورية أعرب عن رفضه الجلوس في مفاوضات مباشرة مع وفد المعارضة، قبل تخليها عن بند رحيل الرئيس بشار الأسد، والذي اعتبره وفد الحكومة شرطا مسبقا للمفاوضات.