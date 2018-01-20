الخارجية الفلسطينية تدعو الجنائية الدولية لممارسة ولايتها لمنع استمرار احتجاز التميمي

© REUTERS/ AMMAR AWAD تأجيل محاكمة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي للمرة الخامسة

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، أن المالكي "دعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني"، مشددا على "حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

وأكد المالكي أن "هذه الجرائم ترقى لمستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي"، متابعا "قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين".

وشدد المالكي "على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين".