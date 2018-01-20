الصفدي: الأردن لن يتحمل مسؤولية إدخال مساعدات لمخيم الركبان السوري في المستقبل

جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تأكيده بأن بلاده لن تتحمل مسؤولية إدخال مساعدات مستقبلية لمخيم الركبان للنازحين السوريين، مشددا على أن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق من يحول دون إيصال المساعدات لقاطني المخيم من داخل بلادهم.

عمان — سبوتنيك. ونقلت وكالة بترا الأردنية عن الصفدي قوله، اليوم السبت، إن "إيصال شحنة المساعدات إلى مخيم الركبان عبر المملكة قبل أيام، يوفر الوقت اللازم لاستكمال استعدادات تقديم المساعدات من الداخل السوري في المستقبل"، متابعا "الأردن لن يتحمل مسؤولية الوضع في المخيم مستقبلا، والمسؤولية يجب أن تقع على عاتق من يحول دون إيصال المساعدات لقاطني التجمع من داخل وطنهم".

© REUTERS/ ALKIS KONSTANTINIDIS الأمم المتحدة تبدأ بتقديم المساعدات لأهالي مخيم الركبان

وأكد الصفدي خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن "الأردن وافق على إخال المساعدات عبر حدوده كإجراء استثنائي ولمرة واحدة؛ فِي ضوء عدم استكمال الأمم المتحدة إجراءات تنفيذ خطة إدخال المساعدات من الداخل السوري".

وشدد وزير الخارجية على أن "قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية ما يجعل تجمع الركبان مسؤولية سورية ودولية، خصوصا أن الظروف الميدانية والأمنية تسمح بإيصال المساعدات عبر الأراضي السورية".

وركزت المحادثات بين الصفدي وغوتيريش على "التحديات التي تواجه جهود التقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإ|سرائيلي والصعوبات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والأزمة السورية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة.

وأكدا الجانبان ضرورة استمرار وكالة "أونروا" لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.