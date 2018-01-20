بدء جلسة البرلمان العراقي للنظر في تأجيل الانتخابات

بدأ مجلس النواب العراقي جلسته، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، برئاسة سليم الجبوري، لمناقشة مقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في 12 أيار/مايو المقبل.

بغداد- سبوتنيك وقال مصدر برلماني،لوكالة " سبوتنيك "، إن "جلسة البرلمان بدأت برئاسة الجبوري وحضور 229 نائبا".

وأضاف المصدر أن "الجلسة ستناقش تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في أيار/مايو المقبل".

كما أوضح أن رئيس مجلس النواب "عرض مقترحا على النواب للتصويت وهو: إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات".