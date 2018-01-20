الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلق على نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، صاروخا باليستيا أطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن "قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت، قبل قليل، في اعتراض صاروخ باليستي، أطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران".

​من جهتها، نقلت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله، عن القوة الصاروخية التابعة للجماعة قولها إنها "استهدفت اليوم السبت بصاروخ باليستي قصير المدى معسكر قوة نجران".

ووفقا للمسيرة "أصاب الصاروخ هدفه ملحقا خسائر".