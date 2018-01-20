الجيش السوري يحكم سيطرته على قرية أم تينة بريف حلب الجنوبي

سيطرت وحدات الجيش السوري على قرية أم تينة بريف حلب الجنوبي، بعد معارك مع مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي، ويواصل تقدمه بالمنطقة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت، بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة، تقدمت، صباح اليوم بريف حلب الجنوبي [شمال غرب سوريا]، وذلك خلال العملية العسكرية التي بدأتها منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتطهير الريف من إرهابيي "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بها".

وأشارت "سانا" إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به في قرية أم تينة انتهت بأحكام السيطرة على القرية الواقعة شمال غرب قرية قيطل بالريف الجنوبي".