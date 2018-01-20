إصابة شخصين بجروح بالغة بقصف الجيش التركي على عفرين

© REUTERS/ Stringer تركيا تحشد مقاتلين سوريين في إعزاز استعدادا لعملية عفرين

دمشق — سبوتنيك . وقال مصدر ميداني كردي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، 20 يناير/كانون الثاني، إن "شخصين أصيبا في حصيلة أولية للقصف المتواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب".

وأوضح المصدر، أن الجيش التركي يقصف انطلاقا من هاتاي وقوات تابعة له تقصف من مدينة إعزاز المجاورة لعفرين، فيما تقوم دباباته في قرية بلبل بقصف مستمر لبلدة دكمنداداش التابعة لعفرين".

ولفت المصدر إلى أنه من الصعب تقييم الأضرار والخسائر حاليا نتيجة القصف المستمر والكثيف لقرى وبلدات عفرين.

وكان الجيش التركي أعلن، في وقت سابق، أنه قصف ملاجئ تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ورد على اعتداءات من وحدات حماية الشعب الكردية في مقاطعة عفرين، شمال سوريا، في إطار حق الدفاع عن النفس.