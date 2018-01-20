بيان من "التحالف العربي" عن اعتراض صاروخ استهدف نجران

أصدر "التحالف العربي"، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، بيانا أعلن فيه تفاصيل اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" على نجران جنوبي غربي المملكة العربية السعودية.

© REUTERS/ REUTERS TV الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلق على نجران

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة وثمان وثلاثين دقيقة من ظهر هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وذكر العقيد المالكي، في بيان نقلته "واس"، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

واتهم "التحالف العربي" إيران بدعم جماعة "أنصار الله"، قائلا "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

كما أشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخًا بالستيًا أطلق باتجاه #نجران وتدمره.https://t.co/KaNopjiuzg#واس — واس (@spagov) January 20, 2018

​وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالة لوقف "الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وكانت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله، قد أعلنت أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة "استهدفت اليوم السبت بصاروخ باليستي قصير المدى معسكر قوة نجران".

ووفقا للقناة "أصاب الصاروخ هدفه ملحقا خسائر".