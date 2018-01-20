بارزاني يلتقي العبادي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة بين بغداد وأربيل

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن "رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وصل إلى العاصمة بغداد، وعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي فور وصوله".
وأضاف المصدر أن "العبادي وبارزاني سيبحثان قضايا عدة من بينها تسوية القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وإيجاد حلول للمشاكل بين الطرفين".
وبحسب قناة "رووداو" الكردية، فإن "رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، زار العاصمة العراقية على رأس وفد رفيع المستوى، واجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وبحث العديد من القضايا المهمة".
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