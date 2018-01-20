مصرع 4 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله" في جازان

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" (الحوثيين) إن وحدة القنص التابعة للجماعة قتلت، اليوم السبت، 4 جنود في الجيش السعودي في مواقع متفرقة خلف قرية حامضة في جازان.

وأشار بيان القناة إلى أن وحدة الهندسة في الجماعة نفذت كمينا بعبوة ناسفة لآلية عسكرية سعودية خلف قرية حامضة، وأن طاقمها لقوا مصرعهم".

وفي سياق متصل، لقي يوم أمس الجمعة، 7 جنود سعوديين مصرعهم برصاص قناصين تابعين لجماعة "أنصار الله" في قطاعي جيزان ونجران جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة إن "وحدة القناصة في الجماعة قتلت 5 جنود في الجيش السعودي خلف قرية حامضة وموقع الشبكة في جيزان".

وأضافت أن "جنديين سعوديين لقيا مصرعهما قنصا بنيران "أنصار الله" في رقابة الزور بقطاع نجران".