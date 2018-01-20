العبادي يؤكد ضرورة الالتزام بحدود إقليم كردستان وحصر تصدير النفط على الحكومة الاتحادية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، ضرورة الالتزام بحدود إقليم كردستان المنصوص عليها دستوريا.

© REUTERS/ POOL بارزاني يلتقي العبادي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة بين بغداد وأربيل

القاهرة- سبوتنيك كما أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية حصر تصدير النفط على الحكومة الاتحادية من خلال شركة "سومو" الوطنية.

وقال العبادي، في بيان له، إنه استقبل وفدا من إقليم كردستان برئاسة نيجرفان بارزاني، وعضوية نائبه قوباد طالباني، والدكتور فؤاد حسين".

ولفت البيان إلى أن اللقاء ناقش "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور".

وتابع "جدد العبادي موقف الحكومة بضرورة الالتزام بحدود الإقليم التي نص عليها الدستور"، لافتا إلى "أهمية أن يسلم النفط المستخرج إلى السلطات الاتحادية ليكون تصدير النفط حصريا من قبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو".