الجيش السوري يسيطر على مطار أبو الضهور العسكري بالكامل

أفاد قائد العمليات العسكرية لتحرير مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الجنوبي الشرقي، باستعادة الجيش السوري المطار بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة "النصرة" الإرهابية والقوات المتحالفة معها.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يتقدم ويصل إلى مشارف مطار أبو الضهور

دمشق — سبوتنيك . وقال قائد العمليات العسكرية، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المشاة في الجيش السوري اقتحمت المطار من الجهة الجنوبية واشتبكت مع من تبقى من مسلحي جبهة النصرة والقوات التابعة لها وأوقعتهم بين قتيل ومصاب".

وكان الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، قال إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب.

وأضاف أنهم توغلوا في القاعدة الجوية العسكرية قبل ساعات ويواصلون هجومهم لبسط السيطرة داخل أكبر معقل لقوات المعارضة في سوريا.

وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي "جبهة النصرة" تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.