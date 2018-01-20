الجيش السوري يسيطر على مطار أبو الضهور العسكري بالكامل

وكان الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، قال إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب.
وأضاف أنهم توغلوا في القاعدة الجوية العسكرية قبل ساعات ويواصلون هجومهم لبسط السيطرة داخل أكبر معقل لقوات المعارضة في سوريا.
وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي "جبهة النصرة" تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.
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