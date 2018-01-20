قرار من وزارة الإعلام السعودية بشأن إحدى موظفاته بعد انتشار صور وفيديوهات لها

قرر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، داوود الشريان، أن يجري تحقيقا بشأن صور ومقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى الموظقات العاملة في الهيئة.

وأوضح الشريان، أن الغرض من إجراء التحقيق، هو التأكد من مصدر هذه الصور ومدى صحتها، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وأكد داوود الشريان، أن هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، تهتم بكل ملاحظات الجمهور، وتأخذها بكل جدية، وتحرص عللا الاستفادة منها في تطوير الأداء الإعلامي.

وشدد الشريان، على أن الهيئة تمثل رؤية المجتمع السعودي، في القيم والتقاليد، وتلتزم بها، وتعمل على تطبيق المعايير المهنية على جميع الكوادر في الهيئة، للالتزام بكود العمل في التعامل، وعند الظهور الإعلامي بما يتفق مع الاعتبارات الأخلاقية والثقافية للمجتمع السعودي.

واختتم تصريحه، بالتشديد على أن التليفزيون السعودي كان وسيبقى حارسا لقيم المجتمع الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة، ويدرك القائمون عليه أن نجاح التليفزيون مرهون بالالتزام بالقيم الأخلاقية التي تتمثلها السعودية، وتعتز بها على مر التاريخ.

ويأتي قرار داوود الشريان، بعد انتشار صور وفيديوهات لريم الحبيب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتولى حاليا منصب المدير التنفيذي للمحتوى والاستراتيجية بهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.

1️⃣

ريم حبيب.. @reemalhabib

معدة سابقة في mbc

وتشتغل (محامية و ممثلة ومخرجة ومزارعة)!

تقول انها (سعودية) ‼️

وهي بالأصل (لبنانيه)‼️



استحدث المدعو #داود_الشريان

ادارة للاسترتيجيات والمحتوى في#هيئة_الاذاعة_والتلفزيون

وعينها المدير التنفيذي والسبب انها كانت خويته بالـ mbc pic.twitter.com/5dtiIgEigc — خفايا وزارة الإعلام (@E3LaamKSA) January 19, 2018

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فيديو📽

داود الشريان يفتح تحقيق حول صور ومقاطع خاصة بإحدى موظفات هيئة الإذاعة والتلفزيون. pic.twitter.com/nc4M9O348g — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 20, 2018

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