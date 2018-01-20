قرار من وزارة الإعلام السعودية بشأن إحدى موظفاته بعد انتشار صور وفيديوهات لها

وأكد داوود الشريان، أن هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، تهتم بكل ملاحظات الجمهور، وتأخذها بكل جدية، وتحرص عللا الاستفادة منها في تطوير الأداء الإعلامي.
ويأتي قرار داوود الشريان، بعد انتشار صور وفيديوهات لريم الحبيب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتولى حاليا منصب المدير التنفيذي للمحتوى والاستراتيجية بهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.
1️⃣— خفايا وزارة الإعلام (@E3LaamKSA) January 19, 2018
ريم حبيب.. @reemalhabib
معدة سابقة في mbc
وتشتغل (محامية و ممثلة ومخرجة ومزارعة)!
تقول انها (سعودية) ‼️
وهي بالأصل (لبنانيه)‼️
استحدث المدعو #داود_الشريان
ادارة للاسترتيجيات والمحتوى في#هيئة_الاذاعة_والتلفزيون
وعينها المدير التنفيذي والسبب انها كانت خويته بالـ mbc pic.twitter.com/5dtiIgEigc
فيديو📽— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 20, 2018
داود الشريان يفتح تحقيق حول صور ومقاطع خاصة بإحدى موظفات هيئة الإذاعة والتلفزيون. pic.twitter.com/nc4M9O348g
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