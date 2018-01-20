"أنصار الله" يهاجمون قوات هادي في تعز وسقوط قتلى

صدت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، هجوما شنته جماعة أنصار الله على مواقع حكومية شرق مدينة تعز.

© AP Photo/ Hani Mohammed أكثر من 17 قتيلا وجريحا بمعارك جنوب غربي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأكد مصدر عسكري بصنعاء أن "أنصار الله" أوقعوا قتلى في صفوف القوات الحكومية بينهم ضابط برتبة عقيد.

ونقل موقع الجيش اليمني عن ناطق محور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر قوله إن "قوات الرئيس هادي صدت اليوم السبت، هجوماً واسعاً لمسلحي "أنصار الله" على مواقع في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز.

وأشار إلى أن الجيش اليمني كبد "أنصار الله" عشرات القتلى والجرحى خلال المواجهات، التي استمرت 8 ساعات، كما تم اعطاب آلية تحمل ذخائر لـ"أنصار الله" بقصف مدفعي شنته قوات الرئيس هادي.

وأبلغ مصدر عسكري بوزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" هاجموا بغطاء مدفعي مواقع لقوات الرئيس هادي بمحاذاة التشريفات وكبدوا القوات الحكومية قتلى بينهم العقيد محسن العثماني قائد السرية الثانية في الكتيبة الثامنة باللواء 22 ميكا، فيما أصيب آخرون.

وأضاف المصدر أن "أنصار الله" أحبطت محاولة تقدم للجيش اليمني باتجاه مدرسة محمد علي عثمان قرب القصر الجمهوري والحقت خسائر في صفوف المهاجمين، لافتاً الى تمكن أنصار الله من صد زحف لقوات الرئيس هادي باتجاه تبة العسقة في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ.