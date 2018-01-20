قبل ساعات منها.. السودان يعلن تأجيل زيارة وفد الكونغرس الأمريكي

أعلن عبد الماجد هارون، المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الوطني السوداني عن تأجيل زيارة وفد الكونغرس الأمريكي التي كانت مقررةً يوم غد الأحد، إلى وقت يحدد لاحقا.

وقال هارون إن ذلك يرجع لصدور تعميم من الكونغرس لكل النواب بعدم مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية وإلغاء جميع المأموريات حتى تتم معالجة قضية إجازة الميزانية الفيدرالية بالكونغرس، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ويشار إلى أن الكونغرس الأمريكي لم يتمكن حتى الآن من إجازة الميزانية الفيدرالية لعدم التوافق بين نواب الحزبين الجمهوري والديقراطي، ما تسبب في إغلاق حكومي. (اضغط هنا لمعرفة ما هو الإغلاق الحكومي الذي يهدد اقتصاد أمريكا).

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وكانت الوكالة السودانية نشرت خبرا تؤكد فيه أن الوفد الأمريكي يزور البلاد غدا الأحد لمدة تستغرق ثلاثة أيام، وذلك بدعوة من الهيئة التشريعية القومية وباستضافة من رجل الأعمال السوداني بشير حسن بشير.

وكان من المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية والكتل البرلمانية كل على حدة ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح ووزراء القطاع الاقتصادي وجهاز الأمن والمخابرات للاطمئنان على حالة الأمن في السودان.

كما كان من المقرر أن يلتقي الوفد القائمين على أمر الحوار الوطني للوقوف على سير تنفيذ مخرجات الحوار ومن ثم مقابلة المعارضة السودانية، مع طرح قضايا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمبررات خاصة أن السودان يحارب الإرهاب، وفقا للوكالة الرسمية.