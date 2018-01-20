حماية الشعب الكردية: ليس لدينا خيار سوى مقاومة الهجوم التركي على عفرين

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إن الغارات الجوية التركية على منطقة عفرين السورية لم تترك لها خيار سوى مقاومة الهجوم التركي على عفرين، قائلة "إن أنقرة أصابت أحياء مدنية".

© REUTERS/ OSMAN ORSAL رئاسة الأركان التركية تكشف تفاصيل عملية عفرين

بيروت- سبوتنيك . وقالت وحدات حماية الشعب، في بيان لها، "سنحارب هذا العدوان، مثلما هزمنا مثل هذه الاعتداءات على قراهم ومدننا"، مؤكدة أنه لا يوجد أي خسائر في صفوف القوات.

وحثت وحدات حماية الشعب، الرجال والنساء في شمال سوريا على الانضمام إلى صفوفها لحماية عفرين، وذكرت أنها ستقف في وجه هذا الهجوم مثلما وقفت في هجمات سابقة ضد قرى ومدن أخرى.

وأعلنت الوحدات "النفير العام من أجل مساندة عفرين وناشدت شعوب روج آفا وعموم الشعب الكردستاني وكافة الأطراف الديمقراطية المشاركة في النفير العام من أجل عفرين والوقوف في وجه الهجمات التركية".



