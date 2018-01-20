مقتل وإصابة 20 في يوم دام جديد باليمن

صنعاء — سبوتنيك
ووفقاً للمصدر، فقد أسفرت المواجهات والغارات عن مقتل 11 وإصابة 9 آخرين.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية يقوم، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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