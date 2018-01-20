مقتل وإصابة 20 في يوم دام جديد باليمن

سقط 20 شخصاً بين قتيل وجريح بمواجهات بين جماعة أنصار الله وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وغارات جوية شنها التحالف المؤيد للرئيس اليمني بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

صنعاء — سبوتنيك

© AP Photo/ Hani Mohammed أكثر من 17 قتيلا وجريحا بمعارك جنوب غربي اليمن

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، إن طيران التحالف شن اليوم السبت، أربع غارات على غرب وجنوب مديرية حيس، استهدفت آليات لمسلحي أنصار الله بالتزامن مع مواجهات خلال تمشيط قوات الرئيس هادي مزارع شرق مديرية الخوخة جنوب الحديدة، وقرى شرق مديرية موزع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن

ووفقاً للمصدر، فقد أسفرت المواجهات والغارات عن مقتل 11 وإصابة 9 آخرين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية يقوم، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.