صحيفة: اعترافات خطيرة لأفراد القوات المساعدة المغربية المعتقلين

قالت صحيفة مغربية إن التحقيقات مع "كوماندان" وسبعة من أفراد القوات المساعدة المغربية، الذين تم اعتقالهم مؤخرا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، كشفت عن اعترافات خطيرة.

ونسبة إلى مصادر جريدة "المساء" في عدد الجمعة، فإن الموقوفين من عناصر القوات المساعدة كانوا يعملون تحت إمرة "الكوماندان"، وكانت مهمتهم حراسة الشريط الساحلي الممتد من جماعتي "راس الماء" إلى "أركمان" بإقليم الناظور.

وشددت المصادر على أن "المنطقتين معروفتان بأنشطة متصلة بتهريب البشر والاتجار الدولي في المخدرات. أما الموقوفون فقد أقروا بتسهيل عمليات تهريب الحشيش وتزويد زوارق المهربين بالمحروقات اللازمة لاجتياز البحر الأبيض المتوسط".

وكانت مصالح الدرك الملكي المغربي بإقليم الناظور، أوقفت خمسة عناصر من القوات المساعدة في عملية لمكافحة تهريب المخدرات، حسب مصادر صحيفة "اليوم 24".

وقالت المصادر للصحيفة، إن "الدرك الملكي ببلدة رأس الماء، التابعة لعمالة الناظور، أوقفت 4 عناصر من القوات المساعدة ورئيسهم، بالإضافة إلى شخص آخر، حيث حجزت لديهم مبالغ مالية مهمة، وحوالي طن من البنزين كان موجها، على الأرجح، لشحن محركات الزوارق التي تستعمل في الغالب في تهريب المخدرات أو في الهجرة السرية".

وأضافت: "وفق المعطيات المتوفرة، فإن تحريات دقيقة للدرك الملكي، برأس الماء وقرية أركمان، توصلت إلى معلومات تفيد بتورط عدد من عناصر القوات المساعدة في تسهيل عمليات التهريب، التي كانت تتم انطلاقا من السواحل التي كانوا يشرفون على حراستها".