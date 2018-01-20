السيسي يدعو الولايات المتحدة إلى متابعة دورها في عملية السلام بالشرق الأوسط

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الولايات المتحدة، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، إلى متابعة دورها ضمن مساعي التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy عبد الفتاح السيسي يعلن عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية

القاهرة — سبوتنيك . وأكد السيسي دعم مصر لحق الفلسطينيين في إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت دعوة السيسي خلال لقاء جمعه بنائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الذي وصل إلى القاهرة في وقت سابق من اليوم في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل والأردن.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أنه "أكد السيد الرئيس وقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "وأشار سيادته إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق سوى من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً لدعم هذه التسوية، وأن على كافة الأطراف الدولية الراغبة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الطرفين على

التوصل لحل يضمن العيش في سلام وأمن لكافة شعوب المنطقة… مؤكداً أهمية استمرار الولايات المتحدة في القيام بدورها الحيوي في هذا الإطار".

وبحسب متحدث الرئاسة، " أكد نائب الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً لواشنطن، وأعرب عن تقديره لجهود مصر والسيد الرئيس لتحقيق المصالحة الفلسطينية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضب الفلسطينيين والدول العربية والإسلامية.