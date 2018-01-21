بالفيديو... مقطع نادر للملك سلمان في شبابه يتحدث عن إمارته للرياض

عرضت قناة عيون الوطن على موقع يوتيوب مقطع فيديو نادر يظهر فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مرحلة شبابه، يتحدث فيه عن توليه آنذاك مسؤولية إمارة العاصمة الرياض.

وتحدث الملك سلمان خلال لقائه التلفزيوني عن مدينة الرياض والمشاريع التي كانت تقام فيها خلال تلك الفترة، إذ وجه خطابه لسكان الرياض وشرح الأفكار والخطط المتبعة في تلك الفترة والتي من شأنها تحويل إلى الرياض إلى إحدى العواصم العربية الأكثر تطورا.

وظل الملك سلمان أميرًا للرياض على مدار خمسة عقود عمل خلالها على تطوير المدينة بمعدل سريع وإحداث نهضة في مختلف المجالات.

في سياق آخر، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس الماضي، توجيهات عليا لجميع الجهات والمصالح الحكومية بالمبادرة فورا بتوضيح كل ما يتم نشره عنها في حال كان يتنافى مع الحقيقة، وأن تقوم بالتوجّه للجهات المعنية في حال تجاوزت وسائل الإعلام النقد البناء والموضوعي، بهدف دحض نقل وتداول الشائعات.