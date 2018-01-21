الجيش الليبي يشن ثلاثة طلعات جوية ضد المليشيات المسلحة

كشف آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي العميد طيار ركن محمد المنفور، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، عن مواصلة القوات المسلحة الليبية لعملياتها في الجنوب الشرقي من الكفرة، مشيراً إلى أن قوات سلاح الجو نفذت ثلاث طلعات جوية حتى الآن ضد الجماعات التشادية في الصحراء.

© AFP 2018/ Abdullah Doma قصة خطف موظفة دولية في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وقال المنفور لوكالة "سبوتنيك ":

أن الهجمات التي تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية متواصلة ولم تنقطع عن مطاردة الجماعات المسلحة وصدهم في الجنوب الليبي، مشيرا إلى أن خلال الأشهر الأخيرة تم تنفيذ حوالي 30 طلعة جوية في الجنوب الغربي، فقد بدأنا الآن في الجنوب الشرقي ونفذنا 3 طلعات جوية فقط حتى هذه اللحظة.

وتابع "بالإضافة إلى طلعات لوجستية متمثلة في نقل المعدات والذخائر والأطقم الفنية، لا تزال المراقبة وإمكانية الاستهداف مستمرة في أي لحظة.

وأشار آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، إلى أن "عملية غضب الصحراء هو اسم كودي للعملية أما فيما يخص القوات الجوية الليبية الاسم الكودي لها هو تعقب المطاريد".

وأوضح المنفور أن العملية الجوية بدأت بأمر من القيادة العامة وتحت إشراف غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي قد أطلقت عملية "غضب الصحراء" وذلك من أجل استهداف عصابات مسلحة منتشرة في جنوب شرق البلاد، وقد قامت وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية بمساندة قوات سلاح الجو يوم الخميس الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في جنوب غرب الكفرة.

يذكر أن تلك العصابات المسلحة تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة، ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله، عام 2011 خلال الصراع المسلح، ما زالت ليبيا تمر بفترة أزمة حادة، تسود فيها الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.