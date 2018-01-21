قناة: مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وجرح 13 جراء غارات تركيا بمدينة عفرين السورية

لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون فى منطقة عفرين بشمال سوريا نتيجة القصف الذي شنته القوات الجوية التركية على الميلشييات الكردية المحلية، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة "رودوا" اليوم الأحد نقلا عن وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL يلدريم: غاراتنا دمرت أغلب الأهداف في عفرين السورية وعملية برية غدا حسب التطورات

موسكو- سبوتنيك .ووفقا للقناة، ستة مدنيين وثلاثة من رجال الميلشييات لقوا مصرعهم في الغارات الجوية التركية.

وكانت رئاسة الأركان التركية قد أعلنت عن "عودة 72 طائرة حربية تركية إلى قواعدها بنجاح" بعد إتمام مهامها ضمن عملية "غصن الزيتون".

كما نقلت وكالة "الأناضول" عن الجيش التركي أنه " "تم قصف 108 أهداف عسكرية لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في عفرين وجميع القتلى والمصابين الذين نقلوا للمستشفيات هم من مسلحي التنظيم الإرهابي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، بوقت سابق من اليوم، أن العملية في عفرين بدأت فعليا على الأرض، وأنها ستستمر حتى منبج وصولاً إلى الحدود العراقية.

وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أمس، إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود"، مؤكدا أن "فصائل الجيش السوري الحر ستشارك بشكل فعال في العملية".

وقالت رئاسة الأركان إن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، و"داعش" في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".