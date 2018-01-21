الخارجية التركية تستدعي سفراء 6 دول عربية لتطلعهم على عملية عفرين السورية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية لـ6 دول عربية لتطلعهم على آخر التطورات حول عملية عفرين السورية.

ووفقاً لقناة "TRT" التركية، فقد أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني، استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للكويت والسعودية وقطر والأردن والعراق ولبنان لتطلعهم على آخر التطورات حول عملية عفرين السورية، التي انطلقت أمس السبت، وأطلق عليها اسم "عملية غصن الزيتون".

وكانت تركيا، استدعت، مساء السبت، ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وإيران، وأطلعتهم على التطورات في مدينة عفرين، شمالي سوريا.

وحسب مصادر دبلوماسية، لـ"وكالة الأناضول"، فإن الخارجية التركية استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا والصين في العاصمة أنقرة، إلى مقرها، وأطلعتهم على معلومات حول عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

كما استدعت الخارجية التركية ممثلي البعثات الدبلوماسية الأمريكية والإيرانية والروسية لديها، وأطلعتهم على التطورات في عفرين.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، مساء أمس السبت، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".

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