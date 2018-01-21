الخارجية التركية تستدعي سفراء 6 دول عربية لتطلعهم على عملية عفرين السورية

وكانت تركيا، استدعت، مساء السبت، ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وإيران، وأطلعتهم على التطورات في مدينة عفرين، شمالي سوريا.
وحسب مصادر دبلوماسية، لـ"وكالة الأناضول"، فإن الخارجية التركية استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا والصين في العاصمة أنقرة، إلى مقرها، وأطلعتهم على معلومات حول عملية "غصن الزيتون" في عفرين.
كما استدعت الخارجية التركية ممثلي البعثات الدبلوماسية الأمريكية والإيرانية والروسية لديها، وأطلعتهم على التطورات في عفرين.
وأعلنت رئاسة الأركان التركية، مساء أمس السبت، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".
#عاجل| الخارجية التركية تستدعي ممثلي البعثات الدبلوماسية للكويت و #السعودية و #قطر و #الأردن و #العراق و #لبنان وتطلعهم على آخر التطورات في #عفرين— قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) January 21, 2018
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