الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بشأن المواطن الذي فَقَد زوجته و6 من أبنائه

وقالت الوكالة الرسمية، إن أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أعرب "عن شكره وتقديره وامتنانه للعاهل السعودي على تبرعه السخي ولفتته الكريمة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يجعل ذلك في موازيين أعمالهما الخيّرة، وأن يثيبهما على تلمسهما وتلبيتهما حاجات أبنائهما المواطنين في مناطق السعودية كافة".
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بتأمين منزل وسيارة للمواطن النعمي.https://t.co/FT8weeVNdb#واس— واس (@spagov) January 20, 2018
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