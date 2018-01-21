الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بشأن المواطن الذي فَقَد زوجته و6 من أبنائه

أصدر العاهل السعودي أمراً عاجلاً، يخص المواطن، الذي فَقَد زوجته وستة من أبنائه في منطقة جازان.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy توجيهات عاجلة من الملك سلمان لجميع الجهات والمصالح الحكومية

ووفقاً لوكلة الأنباء السعودية " واس "، فقد أمر الملك سلمان بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد علي النعمي، الذي فَقَد زوجته وستة من أبنائه في حادث مروري الخميس الماضي بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وقالت الوكالة الرسمية، إن أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أعرب "عن شكره وتقديره وامتنانه للعاهل السعودي على تبرعه السخي ولفتته الكريمة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يجعل ذلك في موازيين أعمالهما الخيّرة، وأن يثيبهما على تلمسهما وتلبيتهما حاجات أبنائهما المواطنين في مناطق السعودية كافة".

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بتأمين منزل وسيارة للمواطن النعمي.https://t.co/FT8weeVNdb#واس — واس (@spagov) January 20, 2018

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