رئاسة الأركان التركية تعلن قصف 153 هدفا حتى الآن في عفرين

أكدت رئاسة الأركان التركية، أن عملية "غصن الزيتون" مستمرة كما هو مخطط لها، وقالت إن الجيش التركي قصف حتى الآن 153 هدفا عسكريا في إطار عملية عفرين شمال سوريا.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL الخارجية التركية تستدعي سفراء 6 دول عربية لتطلعهم على عملية عفرين السورية

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني، إن الجيش التركي قصف حتى الآن 153 هدفاً عسكرياً لحزب الحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي في إطار عملية "غصن الزيتون"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال البيان التركي، إن الأهداف كانت ملاجئ ومخابىء وترسانات استخدمها المسلحون، مضيفاً أن إطلاق المدفعية استمر من الأرض.

وكانت وكالة "الأناضول" قالت، في وقت سابق، إن قوات الجيش السوري الحر دخلت مدينة عفرين الخاضعة لاحتلال عناصر "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية، وبدأت عملية عسكرية واسعة النطاق بالتنسيق مع الجيش التركي، مؤكدة أن الوحدات، التي تدعمها القوات التركية في عملية غصن الزيتون، بدأت بالتقدم داخل مدينة عفرين بريف محافظة حلب شمال سوريا.