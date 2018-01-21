نصر الحريري: لم نتخذ قرارا بخصوص بالمشاركة في سوتشي حتى الآن

صرح نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية، أنه لم يتسلم حتى الآن دعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي، مشيرا أن الهيئة حتى الآن لم تتخذ قرارا نهائيا بالمشاركة في المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

© Sputnik. Илья Питалев مؤتمر الحوار الوطني يعقد في سوتشي 30 يناير القاهرة- سبوتنيك. وقال الحريري اليوم الأحد في تصريحات لقناة "فرانس 24" إنه "حتى هذه اللحظة لم تصل أي معلومات رسمية عن هذا المؤتمر (سوتشي)، لكن الرسائل والمعلومات التي تصل بشكل غير مباشر، إضافة إلى الممارسات التي نراها على الأرض من قصف للغوطة مفتوح للغوطة وقصف مفتوح لإدلب، جعلنا اليوم كلنا من فصائل وأحزاب ومنظمات وشخصيات تصدر بيانات جماعية ترفض المشاركة في سوتشي".





وأضاف الحريري "في اجتماعنا الأخير لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن المشاركة في ( سوتشي )، ونحن في انتظار الوصول إلى التفصيلات الدقيقة، وسماع آراء مكونات الهيئة، والتشارك مع شركائنا الإقليميين والدوليين ومع الأمم المتحدة".





© AFP 2018/ STANISLAV FILIPPOV سياسي سوري: هناك تصميم روسي على حل الأزمة السورية في "سوتشي" وعن التواصل مع الجانب الروسي، قال الحريري إن " التواصل بشكل عام مع الروس موجود منذ بداية الثورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مضيفا "الآن هناك نقاشات حول لقاء ربما يتم قريبا، وبصدد اتخاذ قرار بشأنه، من أجل مناقشة قضايا متعددة ليست متعلقة بسوتشي، نحن نبحث عن إحياء العملية السياسية في جنيف، إذا كان للروس رغبة بالفعل في الوصول إلى حل سياسي".





وكانت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) قد أعلنت في ختام الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا حول سوريا، عن موعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري في 29-30 كانون الثاني/يناير الجاري، يسبقه عقد اجتماع تحضيري خاص يومي 19 و20 من الشهر ذاته.



