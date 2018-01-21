تسجيل
13:20 21 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    جنود من الجيش اللبناني

    قائد الجيش يتحرك واجتماعات أمنية في لبنان تزامنا مع "فيديو إسرائيل"

    © AFP 2018/ STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد، مساء السبت في "بيت الوسط".

    من جانبه تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، عددا من الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة طرابلس وضواحيها، حيث جال في منشأة التدريب التابعة لفوج التدخل الأول في رأس مسقا، واطّلع على أوضاعها ونشاطاتها التدريبية المختلفة، ثم انتقل إلى قيادة منطقة الشمال العسكرية في محلة القبة- طرابلس، وجال فيها وفي قيادة اللواء الثاني عشر، واطلع على أوضاع القوى المتمركزة في المنطقة والمهمات التي تقوم بها للحفاظ على أمن المدينة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

    خبير عسكري: إذا استمرت إسرائيل في بناء الجدار العازل مع لبنان ستواجه ردا قاسيا من الجيش والمقاومة

    وأكد أن "الأمن في البلاد تحت السيطرة، وأن حماية الاستقرار الوطني هي أولويتنا المطلقة"، داعيا إلى "تكثيف الجهود والاجراءات لترسيخ هذا الاستقرار، والاستعداد التام لمواكبة مختلف الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل".

    يأتي ذلك بعدما ترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ووزير الخارجية جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير العدل سليم جريصاتي، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري.

    وسط بيروت الخاوي
    © Sputnik. Zahraa Alamer
    لبنان: عملية أمنية نادرة تحبط مخططا إرهابيا كبيرا

    وأعطى الرئيس توجيهاته لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الاستقرار الأمني، وحضهم على البقاء على جاهزية دائمة لمنع أي خلل أمني، منوها بالجهود التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في البلاد، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

    وتطرق الاجتماع الى ما يسمى الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان والذي تنوي اسرائيل إقامته عند النقاط الـ13 التي يتحفظ لبنان عليها، والذي يعتبر خرقا للقرار 1701. وتقرر أن يقوم لبنان بكل الوسائل والإجراءات لمنع خرق هذا القرار، وبعد المداولات، اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون.

    ويتزامن ذلك، مع نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يظهر تمرينا عسكريا يحاكي الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان، بينها "النبطية" و"بنت جبيل" و"مارون الراس"، فضلا عن مناطق بقطاع غزة.

    انظر أيضا:

    ليبرمان: "حماس" تحاول إقامة بنية إرهابية جنوبي لبنان
    بالفيديو...تمرين عسكري إسرائيلي يحاكي احتلال قرى في لبنان وقطاع غزة
    بالصور... مسعود...قرد بابون يقيم في مأوى للكلاب في لبنان ويحلم بموطنه
    لبنان يسمح بعرض فيلم "ذا بوست" بعد التهديد بمنعه
    الكلمات الدلالية:
    أخر أخبار لبنان, أخبار سعد الحريري, أخبار إسرائيل, أخبار لبنان, الحرب القادمة على لبنان, الجيش الإسرائيلي, الجيش اللبناني, العميد جوزيف عون, الرئيس اللبناني ميشال عون, رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك