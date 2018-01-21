وزير الخارجية التركي يصل بغداد للقاء العبادي

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى بغداد، للقاء نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي؛ وإجراء مباحثات حول العديد من ملفات التعاون المشترك.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أوغلو "التقي الجعفري، بينما سيبحث عددا من الملفات مع رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وعددا من ممثلي المكون التركماني".





وأضاف محجوب أن "اللجنة التنسيقية العليا ستبحث ملفات في مجالات التجارة، والطاقة، وتمهيد انعقاد اللجنة العليا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء في أنقرة خلال الفترة المقبلة".