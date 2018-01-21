الحكومة اليمنية تعلن أول موازنة لها منذ 3 سنوات

أعلنت الحكومة اليمنية، موازنتها الجديدة للعام 2018، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

© REUTERS/ LUCAS JACKSON الحكومة اليمنية تدعو لفتح صفحة جديدة مع كافة الأطراف السياسية

وأوضح رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني، أن الموازنة الجديدة تبلغ تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33 في المئة، وذلك وفقا لصحيةف " عكاظ " السعودية.

وقال بن دغر: "إن الموازنة وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب".

وأضاف: أن "مجلس النواب سيعقد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً لإقرار الموازنة".

وكانت السعودية قد دعمت الريال اليمني وحمته من الانهيار بوديعة في البنك المركزي اليمني بقيمة ملياري دولار بعد أن تجاوز الدولار الـ500 ريال يمني.

حكومة #اليمن تعلن رسمياً أول موازنة لها بعد انقلاب ميليشيا الحوثي قبل 3 سنوات. #الإخبارية pic.twitter.com/IvJNfPoakN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2018

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