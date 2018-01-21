الحكومة اليمنية تعلن أول موازنة لها منذ 3 سنوات

وقال بن دغر: "إن الموازنة وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب".
وأضاف: أن "مجلس النواب سيعقد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً لإقرار الموازنة".
وكانت السعودية قد دعمت الريال اليمني وحمته من الانهيار بوديعة في البنك المركزي اليمني بقيمة ملياري دولار بعد أن تجاوز الدولار الـ500 ريال يمني.
حكومة #اليمن تعلن رسمياً أول موازنة لها بعد انقلاب ميليشيا الحوثي قبل 3 سنوات. #الإخبارية pic.twitter.com/IvJNfPoakN— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2018
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